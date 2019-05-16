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На нацпроект "Оздоровление Волги" будет направлено около 40 млрд рублей

21:30 15.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 40 млрд рублей будет направлено на реализацию программы "Оздоровление Волги" (входит в нацпроект "Экология") в 2019-2020 годы, на эти деньги планируется реконструировать очистные сооружения, расчистить низовья Волги и рекультировать объекты накопленного экологического вреда, в частности свалки. Об этом журналистам в среду сообщил глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

"На 2019 год заложено порядка 17-18 миллиардов, которые будут потрачены на реконструкцию очистных сооружений, расчистку каналов в низовьях Волги, а также строительство гидротехнических сооружений. В 2020 году начнутся работы по рекультивации 43 объектов накопленного экологического вреда, на берегах Волги. <...> На 2020 год заложено порядка 22 миллиардов рублей", - сказал он.

Нацпроект "Экология" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает 11 федеральных проектов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". На его реализацию планируется направить 4,041 трлн рублей.



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