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Шансов договориться и утвердить правительство все меньше - Президент Молдавии

22:30 15.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Игорь Додон определил в 90% вероятность роспуска парламента и проведения в стране досрочных выборов.

"Шансов на то, что удастся договориться и утвердить правительство - все меньше и меньше. Сегодня я расцениваю вероятность досрочных выборов как 90 процентов", - сказал глава Молдавии в среду в прямом эфире телеканала "НТВ- Молдова", комментируя переговоры между поддерживающей его Партией социалистов (ПСРМ) и правым проевропейским блоком Acum ("Сейчас"). Переговоры, по его словам, "не продвигаются из-за неконструктивной позиции правых".

Додон подчеркнул, что социалисты не будут вести переговоры с правящей ныне Демократической партией (ДПМ).

"ПСРМ приняла решение вести переговоры с Acum, но не вести их с демократами", - уточнил президент. Оценивая возможность переговоров социалистов с ДПМ, Додон ответил, что это может быть только в случае, если такое решение примет ПСРМ.

"Если демократы примут условия социалистов по формированию правящей коалиции и правительства, то переговоры с ними будут возможны только после того, как ПСРМ примет решение вести их", - подчеркнул Додон.

По итогам выборов в 101-местный парламент прошли три крупных формирования, которые не могут договориться о парламентском большинстве и формировании кабинета. Это поддерживающая президента и восстановление отношений с Россией ПСРМ (35 мандатов), контролирующая правительство ДПМ (30 мандатов), Acum с 26 мандатами. Еще семь мест получила партия "Шор", три депутатских кресла заняли независимые депутаты.

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