Минторг США собирается внести Huawei в черный список

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство торговли США внесет китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Сегодня Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США объявило о том, что оно добавит Huawei Technologies Co. Ltd. и связанные с ней юридические лица в черный список бюро", - говорится в документе. Пресс-служба отмечает также, что подобное решение было принято, поскольку ведомство располагает информацией, свидетельствующей о том, что компания "вовлечена в деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам".



