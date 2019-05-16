Верховная Рада сегодня определится с датой инаугурации Зеленского

08:00 Источник: Интерфакс

Сегодня Верховная Рада рассмотрит вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Украинскому парламенту предстоит рассмотреть семь проектов постановлений о назначении даты приведения к присяге президента.

Накануне и.о. главы регламентного комитета Павел Пинзеник подчеркнул, что комитет уполномочен давать вывод относительно соблюдения требований регламента при оформлении и регистрации инициатив, а не относительно их сути.

В письме, которое было направлено Зеленским, новоизбранный президент Украины предлагает провести торжественное заседание парламента для его инаугурации 19 мая. В самой Верховной Раде назывались другие даты, в том числе 20, 26 и 28 мая.