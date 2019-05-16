Закон о тотальной украинизации вступит в силу через два месяца

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного напечатан в четверг в официальной газете Верховной рады "Голос Украины". Документ, за исключением отдельных его положений, вступит в силу через два месяца после публикации.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 15 мая. Документ предусматривает, что граждане теперь обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" - это результат воплощения в жизнь политики пещерной русофобии и антироссийской истерии, политики раскола и нетерпимости, которую режим Порошенко проводил на протяжении пяти лет. Политик считает, что в стремлении завоевать ура-патриотический электорат западных регионов Украины Порошенко переступил черту - он подписал языковой закон, который грубо нарушает статьи Конституции Украины.