0
0
405
НОВОСТИ

В Госдуме предложили способ борьбы с разводами

09:20 16.05.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) считает необходимым бороться с разводами при помощи курса этики и психологии семейной жизни в школах. Об этом она сообщила Агентству городских новостей «Москва».

«Ужасные цифры (согласно данным Росстата, в 2018 г. в РФ было зарегистрировано 584 тыс. разводов - прим. Агентства «Москва»), которые требуют особого внимания. Необходимо повысить ответственность людей, а для того, чтобы это сделать, должно быть воспитание с самого детства. Необходимо вернуть в школы курс этики и психологии семейной жизни, который всегда преподавался в советской школе. Я лично знаю, с каким интересом к нему относились школьники, так как сама преподавала данный предмет», - сказала Плетнева.

Кроме того, она сообщила о необходимости создания качественных условий для жизни молодой семьи.

«Необходимо создавать качественные условия для молодых семей. Очень важно, чтобы у них было собственное жилье, достойная зарплата, чтобы не было ссор из-за того, что нечего подать на стол. Наоборот, они должны жить, радоваться, рожать и воспитывать детей», - добавила Плетнева.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 16.05.2019
Глава МИД Турции: ﻿С-400 не будут интегрированы в систему НАТО
0
57
14:47 16.05.2019
Московский кредитный банк предложил клиентам "Курс на лето"
0
75
14:45 16.05.2019
Родственникам разрешили посещать пациентов в реанимации
0
94
14:30 16.05.2019
Китай не будет принимать участие в переговорах с США и РФ о ядерном вооружении
0
119
14:15 16.05.2019
В Минэнерго РФ заявили, что "Газпром" может сам достроить "Северный поток-2"
0
141
14:00 16.05.2019
В Екатеринбурге задержаны уже 70 участников акции против строительства православного храма
0
142
13:45 16.05.2019
Москвичей напугали заморозками в ночь на пятницу
0
150
13:30 16.05.2019
Закрыто воздушное пространство над Бельгией
0
205
13:15 16.05.2019
Гендиректор "Зимней вишни" частично признала вину
0
167
13:00 16.05.2019
Предложения Киева по продолжению транзита газа из России противоречат Третьему энергопакету - Яновский
0
252

Возврат к списку