В Госдуме предложили способ борьбы с разводами

09:20 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) считает необходимым бороться с разводами при помощи курса этики и психологии семейной жизни в школах. Об этом она сообщила Агентству городских новостей «Москва».

«Ужасные цифры (согласно данным Росстата, в 2018 г. в РФ было зарегистрировано 584 тыс. разводов - прим. Агентства «Москва»), которые требуют особого внимания. Необходимо повысить ответственность людей, а для того, чтобы это сделать, должно быть воспитание с самого детства. Необходимо вернуть в школы курс этики и психологии семейной жизни, который всегда преподавался в советской школе. Я лично знаю, с каким интересом к нему относились школьники, так как сама преподавала данный предмет», - сказала Плетнева.

Кроме того, она сообщила о необходимости создания качественных условий для жизни молодой семьи.

«Необходимо создавать качественные условия для молодых семей. Очень важно, чтобы у них было собственное жилье, достойная зарплата, чтобы не было ссор из-за того, что нечего подать на стол. Наоборот, они должны жить, радоваться, рожать и воспитывать детей», - добавила Плетнева.