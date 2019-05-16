Мэр Нью-Йорка собирается бороться за пост президента США
09:40 16.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр Нью-Йорка демократ Билл де Блазио намерен в четверг официально объявить о вступлении в борьбу за пост президента США на следующих выборах, которые состоятся в 2020 году. Об этом сообщил в среду со ссылкой на его представителя телеканал NBC.
Де Блазио родился в 1961 году в нью-йоркском районе Манхэттен. В 2000 году он руководил штабом Хиллари Клинтон на выборах в Сенат Конгресса США от штата Нью-Йорк. С 2010 года занимал пост общественного защитника Нью-Йорка - одну из самых важных должностей в городе.
В 2013 году де Блазио одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка. В должность он вступил 1 января 2014 года, став первым с 1993 года демократом на посту градоначальника крупнейшего американского мегаполиса. В 2017 году де Блазио был переизбран на второй срок.
К настоящему моменту о намерении баллотироваться на пост президента заявили уже более двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин).
На место кандидата в президенты от Республиканской партии пока претендуют двое - действующий президент страны Дональд Трамп и экс-губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).
59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
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