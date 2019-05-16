0
0
359
НОВОСТИ

Назарбаев предложил создать в Евразии общую территорию безопасности

10:00 16.05.2019 Источник: Интерфакс

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать в Евразии общую территорию безопасности.

"Евразийский субконтинент, объединившись, мог бы создать общую территорию безопасности, на уровне Евразии с объединением потенциальным Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ)", - сказал он сегодня на пленарном заседании XII Астанинского экономического форума.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 16.05.2019
Глава МИД Турции: ﻿С-400 не будут интегрированы в систему НАТО
0
57
14:47 16.05.2019
Московский кредитный банк предложил клиентам "Курс на лето"
0
75
14:45 16.05.2019
Родственникам разрешили посещать пациентов в реанимации
0
94
14:30 16.05.2019
Китай не будет принимать участие в переговорах с США и РФ о ядерном вооружении
0
119
14:15 16.05.2019
В Минэнерго РФ заявили, что "Газпром" может сам достроить "Северный поток-2"
0
141
14:00 16.05.2019
В Екатеринбурге задержаны уже 70 участников акции против строительства православного храма
0
142
13:45 16.05.2019
Москвичей напугали заморозками в ночь на пятницу
0
150
13:30 16.05.2019
Закрыто воздушное пространство над Бельгией
0
205
13:15 16.05.2019
Гендиректор "Зимней вишни" частично признала вину
0
167
13:00 16.05.2019
Предложения Киева по продолжению транзита газа из России противоречат Третьему энергопакету - Яновский
0
252

Возврат к списку