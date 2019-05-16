Назарбаев предложил создать в Евразии общую территорию безопасности

10:00 Источник: Интерфакс

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать в Евразии общую территорию безопасности.

"Евразийский субконтинент, объединившись, мог бы создать общую территорию безопасности, на уровне Евразии с объединением потенциальным Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ)", - сказал он сегодня на пленарном заседании XII Астанинского экономического форума.