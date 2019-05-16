Арабская коалиция ударила по хуситам в столице Йемена

11:15 Источник: Интерфакс

Самолеты возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции совершили налет на столицу Йемена Сану, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Авиаудары, начавшиеся рано утром в четверг, пришлись на военные объекты хуситов. Местные жители сообщают, что минимум один удар пришелся на жилой дом. В результате авианалета есть жертвы.



