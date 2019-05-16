Песков: Москва не получала приглашение на инаугурацию Зеленского

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не знает, будет ли глава российского государства Владимир Путин входить в контакт с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским после его инаугурации. По данным представителя Кремля, Москва не получала приглашения Киева на церемонию вступления в должность Зеленского 20 мая.

"В настоящий момент мне не известно о каких-либо планах о проведении контактов [встречи или телефонного разговора Путина с Зеленским] и также, насколько я знаю, не было никаких приглашений ни на каких уровнях [на инаугурацию]", - сказал Песков журналистам.