В Екатеринбурге задержаны уже 70 участников акции против строительства православного храма

14:00 Источник: Интерфакс

Число задержанных по итогам несанкционированной акции против строительства собора Святой Великомученицы Екатерины на набережной в центре Екатеринбурга, состоявшейся в среду вечером, составило 70 человек, сообщил пресс-секретарь Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



"Задержано 70 человек, из них трое - несовершеннолетние", - уточнил он.

Всего за несколько дней проведений акций составлено 102 протокола в отношении 98 человек.







