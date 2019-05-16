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НОВОСТИ

В Екатеринбурге задержаны уже 70 участников акции против строительства православного храма

14:00 16.05.2019 Источник: Интерфакс

Число задержанных по итогам несанкционированной акции против строительства собора Святой Великомученицы Екатерины на набережной в центре Екатеринбурга, состоявшейся в среду вечером, составило 70 человек, сообщил пресс-секретарь Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Задержано 70 человек, из них трое - несовершеннолетние", - уточнил он.

Всего за несколько дней проведений акций составлено 102 протокола в отношении 98 человек.



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