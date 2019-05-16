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НОВОСТИ

Китай не будет принимать участие в переговорах с США и РФ о ядерном вооружении

14:30 16.05.2019 Источник: РОСБАЛТ

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Лу Кан заявил, что КНР не будет принимать участие в переговорах с США и Россией о трехстороннем соглашении о ядерном вооружении, передает "Росбалт".

По его словам, США и Россия должны выполнять двусторонние соглашения, как страны наибольшими арсеналами ядерного оружия. Представитель МИДа КНР отметил, что ядерные силы Китая поддерживаются на минимальном уровне, необходимом для поддержания национальной безопасности.


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