Китай не будет принимать участие в переговорах с США и РФ о ядерном вооружении

14:30 Источник: РОСБАЛТ

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Лу Кан заявил, что КНР не будет принимать участие в переговорах с США и Россией о трехстороннем соглашении о ядерном вооружении, передает "Росбалт".

По его словам, США и Россия должны выполнять двусторонние соглашения, как страны наибольшими арсеналами ядерного оружия. Представитель МИДа КНР отметил, что ядерные силы Китая поддерживаются на минимальном уровне, необходимом для поддержания национальной безопасности.



