Китай не будет принимать участие в переговорах с США и РФ о ядерном вооружении
14:30 16.05.2019 Источник: РОСБАЛТ
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Лу Кан заявил, что КНР не будет принимать участие в переговорах с США и Россией о трехстороннем соглашении о ядерном вооружении, передает "Росбалт".
По его словам, США и Россия должны выполнять двусторонние соглашения, как страны наибольшими арсеналами ядерного оружия. Представитель МИДа КНР отметил, что ядерные силы Китая поддерживаются на минимальном уровне, необходимом для поддержания национальной безопасности.
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