Родственникам разрешили посещать пациентов в реанимации
14:45 16.05.2019 Источник: РОСБАЛТ
Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий посещение пациентов их родственниками в отделениях реанимации, передает корреспондент «Росбалта».
Таким образом, медицинские организации обязаны предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента посещать его в реанимации.
По данным Минздрава, более 95% отделений реанимаций в стране уже разрешают и регламентируют процесс посещения пациентов.
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