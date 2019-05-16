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НОВОСТИ

Родственникам разрешили посещать пациентов в реанимации

14:45 16.05.2019 Источник: РОСБАЛТ

Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий посещение пациентов их родственниками в отделениях реанимации, передает корреспондент «Росбалта». 

Таким образом, медицинские организации обязаны предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента посещать его в реанимации.

По данным Минздрава, более 95% отделений реанимаций в стране уже разрешают и регламентируют процесс посещения пациентов. 

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