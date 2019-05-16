Родственникам разрешили посещать пациентов в реанимации

14:45 Источник: РОСБАЛТ

Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий посещение пациентов их родственниками в отделениях реанимации, передает корреспондент «Росбалта».

Таким образом, медицинские организации обязаны предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента посещать его в реанимации.

По данным Минздрава, более 95% отделений реанимаций в стране уже разрешают и регламентируют процесс посещения пациентов.