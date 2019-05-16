Московский кредитный банк предложил клиентам "Курс на лето"

14:47

Все новые клиенты Московского кредитного банка (МКБ) с 16 мая могут оформить потребительский кредит по ставке от 10,5% годовых без поручительства и обеспечения в рамках акции «Курс на лето». Участники акции предоставят кредит наличными от 200 тыс. до 3 млн руб., на 6-180 месяцев. При этом срок рассмотрения заявок по акции «Курс на лето» – от одного часа.

«В этом году мы уже проводили акционные программы по кредитам и увидели, что они пользуются большой популярностью, – отметил директор департамента розничных продуктов Московского кредитного банка Алексей Охорзин. – Мы рассчитываем, что новая сезонная акция с выгодной процентной ставкой поможет людям решить свои актуальные финансовые задачи, а нам – расширить клиентскую базу».

Ежемесячные платежи по кредиту клиенты смогут провести через сервис МКБ-платежи, в мобильном приложении и интернет-банке «МКБ Онлайн», а также посредством платежных терминалов банка, которых сейчас 6400.

Условия акции действительны для клиентов, у которых на дату подачи заявки нет действующих или закрытых потребительских кредитов, открытых или закрытых счетов и действующих или закрытых вкладов в МКБ. Кроме того акция не распространяется на индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса.