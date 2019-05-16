Меркель подтвердила, что "не собирается занимать политические посты где бы то ни было" после 2021 года

15:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что не собирается занимать политические посты после того, как в 2021 году подойдет к концу срок ее руководства кабмином. Об этом она заявила в четверг на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте.

"Я не собираюсь занимать политические посты где бы то ни было", - сказала она. По ее словам, планы, которые она огласила в конце прошлого года, актуальны.