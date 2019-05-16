Европол ликвидировал крупную хакерскую группировку
15:46 16.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крупная хакерская группировка, важную роль в которой играли граждане РФ, ликвидирована в результате международной операции. Об этом сообщило в четверг Европейское полицейское агентство (Европол).
По данным организации, "группировка занималась распространением вредоносного программного обеспечения GozNym ("Гознайм"), с помощью которого злоумышленники пытались похитить около 100 млн долларов у 41 тыс. жертв, в основном у бизнесменов и финансовых структур".
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