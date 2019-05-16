Сторонники Навального в девятый раз подали документы на регистрацию партии

16:10 Источник: Интерфакс

Руководитель фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Иван Жданов сообщил, что в Минюст направлены документы для регистрации партии "Россия будущего". "Мы в 9-й раз подали документы на регистрацию политической партии "Россия будущего", - написал Жданов на своей странице в фейсбуке.

В марте партия "Россия будущего" провела учредительный съезд. В центральный совет партии вошли Алексей Навальный, Иван Жданов, Николай Ляскин, Александр Помазуев, Сергей Бойко и Руслан Шаведдинов. "Председателем партии избран Алексей Навальный", - уточнил тогда "Интерфаксу" Шаведдинов.