Сторонники Навального в девятый раз подали документы на регистрацию партии
16:10 16.05.2019 Источник: Интерфакс
Руководитель фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Иван Жданов сообщил, что в Минюст направлены документы для регистрации партии "Россия будущего". "Мы в 9-й раз подали документы на регистрацию политической партии "Россия будущего", - написал Жданов на своей странице в фейсбуке.
В марте партия "Россия будущего" провела учредительный съезд. В центральный совет партии вошли Алексей Навальный, Иван Жданов, Николай Ляскин, Александр Помазуев, Сергей Бойко и Руслан Шаведдинов. "Председателем партии избран Алексей Навальный", - уточнил тогда "Интерфаксу" Шаведдинов.
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