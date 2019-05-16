Отток капитала из России, по предварительной оценке Центробанка, вырос почти в два раза
16:35 16.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе - апреле 2019 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос почти в 1,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $34,7 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора. По итогам первых четырех месяцев 2018 года этот показатель составил $18,5 млрд.
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