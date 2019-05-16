Путин предложил провести ревизию правил использования объектов культурного наследия

16:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимо провести ревизию правил использования объектов культурного наследия, сделав их проще и эффективнее, но без вреда для памятников. Об этом заявил на медиафоруме Общероссийского народного фронта президент России Владимир Путин.

"Нужно провести ревизию того, что происходит реально в этой сфере и принять более сбалансированные решения, которые позволяли бы и делали более эффективным восстановление этих объектов и их дальнейшее использование, не нарушая, конечно, того, что привело бы в ходе эксплуатации к их практической ликвидации",- сказал Путин.