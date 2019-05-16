Президент Эстонии заявила, что "сама стояла на линии зла", разделяющей Грузию
17:05 16.05.2019 Источник: Интерфакс
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в четверг в Таллине заявила о необходимости восстановления грузинской территориальной целостности.
"Территориальную целостность Грузии необходимо восстановить. Я сама стояла на линии зла, разделяющей ваше государство, и неоднократно поднимала эту тему вместе с другими главами государств и на международных мероприятиях. Мы не можем смириться с нынешним положением", - привели "Интерфаксу" в четверг слова Кальюлайд в пресс-службе главы эстонского государства.
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