Президент Эстонии заявила, что "сама стояла на линии зла", разделяющей Грузию

17:05 Источник: Интерфакс

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в четверг в Таллине заявила о необходимости восстановления грузинской территориальной целостности.

"Территориальную целостность Грузии необходимо восстановить. Я сама стояла на линии зла, разделяющей ваше государство, и неоднократно поднимала эту тему вместе с другими главами государств и на международных мероприятиях. Мы не можем смириться с нынешним положением", - привели "Интерфаксу" в четверг слова Кальюлайд в пресс-службе главы эстонского государства.