По вопросу строительства храма в Екатеринбурге Путин предложил опросить жителей

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга для решения вопроса о строительстве храма на месте одного из городских скверов. Об этом он заявил на заседании медиафорума Общероссийского народного фронта.

"Все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона [где находится сквер], то, безусловно, нужно это мнение учесть", - подчеркнул глава государства. Он заметил, что имеет в виду мнение именно местных жителей, а не "записных активистов, которые из Москвы приехали, чтобы пошуметь и себя попиарить". "Есть простой способ - провести опрос, - сказал президент. - И меньшинство должно подчиниться большинству".