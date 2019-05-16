По вопросу строительства храма в Екатеринбурге Путин предложил опросить жителей
17:20 16.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга для решения вопроса о строительстве храма на месте одного из городских скверов. Об этом он заявил на заседании медиафорума Общероссийского народного фронта.
"Все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона [где находится сквер], то, безусловно, нужно это мнение учесть", - подчеркнул глава государства. Он заметил, что имеет в виду мнение именно местных жителей, а не "записных активистов, которые из Москвы приехали, чтобы пошуметь и себя попиарить". "Есть простой способ - провести опрос, - сказал президент. - И меньшинство должно подчиниться большинству".
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