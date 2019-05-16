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НОВОСТИ

МИД Ирана: Возможности для переговоров с США нет

17:40 16.05.2019 Источник: Интерфакс

Иран не намерен вступать в переговоры с США после того, как они вышли из соглашения по иранской ядерной программе и восстановили санкции, заявил японским СМИ глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Нет, возможности для переговоров нет", - сказал министр в ходе визита в Японию. При этом он назвал США "хулиганом", который пытается навязывать свои условия другим странам.

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