МИД Ирана: Возможности для переговоров с США нет

17:40 Источник: Интерфакс

Иран не намерен вступать в переговоры с США после того, как они вышли из соглашения по иранской ядерной программе и восстановили санкции, заявил японским СМИ глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Нет, возможности для переговоров нет", - сказал министр в ходе визита в Японию. При этом он назвал США "хулиганом", который пытается навязывать свои условия другим странам.