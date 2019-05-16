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РФ предлагает США заключить документ о невмешательстве в дела друг друга - Рябков

18:00 16.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия предлагает США заключить договоренность о невмешательстве во внутренние дела друг друга. Об этом заявил в четверг в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Все наши предложения на столе. Мы готовы заключить договоренность, положив ее на бумагу, о взаимном невмешательстве во внутренние дела, о чем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил госсекретарю США Майклу Помпео, - сказал Рябков. - Готовы - и опять подтвердили это (в ходе переговоров в Сочи 14 мая - прим. ТАСС) - дать возможность профессионалам, в том числе из соответствующих структур, разобраться с тем, какие все-таки могут быть претензии у США относительно тех или иных, как они говорят, "злонамеренных воздействий с использованием интернета" на те или иные ресурсы или структуры".

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