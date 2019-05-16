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Въезд в РФ Далай-ламы не запрещен - Путин

18:40 16.05.2019 Источник: RNS

Въезд Далай-ламы в Россию не запрещен, сообщил президент России Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи.

«У нас не запрещен въезд в Россию Далай-ламы», — сказал Путин. Он отметил, что в России относятся одинаково к представителям всех конфессий.  RNS

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