Китайский луноход нашел на Луне минералы, богатые железом

22:00 Источник: Эхо Москвы

Китайский луноход обнаружил на обратной стороне Луны богатые железом минералы. Ученые полагают, что их изучение может пролить свет, в том числе, на историю формирования Земли. Как отмечает журнал Nature, по сути, получены первые данные по составу лунной мантии. Эхо Москвы