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Китайский луноход нашел на Луне минералы, богатые железом

22:00 16.05.2019 Источник: Эхо Москвы

Китайский луноход обнаружил на обратной стороне Луны богатые железом минералы. Ученые полагают, что их изучение может пролить свет, в том числе, на историю формирования Земли. Как отмечает журнал Nature, по сути, получены первые данные по составу лунной мантии.  Эхо Москвы

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