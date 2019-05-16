Китайский луноход нашел на Луне минералы, богатые железом
22:00 16.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Китайский луноход обнаружил на обратной стороне Луны богатые железом минералы. Ученые полагают, что их изучение может пролить свет, в том числе, на историю формирования Земли. Как отмечает журнал Nature, по сути, получены первые данные по составу лунной мантии. Эхо Москвы
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