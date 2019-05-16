Расходы на страхование космических запусков могут увеличиться почти в 2,5 раза
20:00 16.05.2019 Источник: Интерфакс
Расширение программы космических запусков на 2019 год повлекло за собой рост расходов федерального бюджета на страхование. Как следует из проекта поправок в федеральный бюджет на 2019 год, опубликованного Минфином РФ, расходы на обеспечение страхования рисков и ответственности при запуске и летных испытаниях космических аппаратов увеличатся на 1 млрд рублей.
В настоящий момент расходы по этой строке бюджета запланированы в 680 млн рублей. Таким, образом, если поправки будут одобрены, они вырастут почти в 2,5 раза, до 1,68 млрд руб.
НОВОСТИ
- 21:20 16.05.2019
- Украина считает, что Крымский мост несет "экономическое удушье" - NYT
- 20:40 16.05.2019
- Строительство храма святой Екатерины остановлено - глава Екатеринбурга
- 19:20 16.05.2019
- Московская патриархия заявила в полицию о несанкционированной акции у резиденции патриарха
- 18:40 16.05.2019
- Въезд в РФ Далай-ламы не запрещен - Путин
- 18:00 16.05.2019
- РФ предлагает США заключить документ о невмешательстве в дела друг друга - Рябков
- 17:40 16.05.2019
- МИД Ирана: Возможности для переговоров с США нет
- 17:20 16.05.2019
- По вопросу строительства храма в Екатеринбурге Путин предложил опросить жителей
- 17:05 16.05.2019
- Президент Эстонии заявила, что "сама стояла на линии зла", разделяющей Грузию
- 16:50 16.05.2019
- Путин предложил провести ревизию правил использования объектов культурного наследия
- 16:35 16.05.2019
- Отток капитала из России, по предварительной оценке Центробанка, вырос почти в два раза
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать