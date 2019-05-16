Расходы на страхование космических запусков могут увеличиться почти в 2,5 раза

20:00 Источник: Интерфакс

Расширение программы космических запусков на 2019 год повлекло за собой рост расходов федерального бюджета на страхование. Как следует из проекта поправок в федеральный бюджет на 2019 год, опубликованного Минфином РФ, расходы на обеспечение страхования рисков и ответственности при запуске и летных испытаниях космических аппаратов увеличатся на 1 млрд рублей.

В настоящий момент расходы по этой строке бюджета запланированы в 680 млн рублей. Таким, образом, если поправки будут одобрены, они вырастут почти в 2,5 раза, до 1,68 млрд руб.

