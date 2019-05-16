Строительство храма святой Екатерины остановлено - глава Екатеринбурга
20:40 16.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Строительство храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга остановлено. Об этом сообщил глава города Александр Высокинский, который посетил несанкционированную акцию протеста выступающих за перенос строительства храма в другое место, передает корр. ТАСС с места событий.
"Стройку на сегодня мы уже остановили. По поводу референдума и стройки мы с вами проговорили, что стройка будет ждать. Пока не будет принято решение по поиску общественного мнения. Значит следующий момент - нам нужно с вами понять по оставшимся паркам и скверам независимо от того, что происходит в этом сквере", - заявил Высокинский.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании медиафорума Общероссийского народного фронта в Сочи предложил провести опрос жителей о строительстве собора. Администрация Екатеринбурга согласилась с предложением. Опрос, по словам главы администрации Александра Высокинского, займет около 20 дней.
В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку.
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