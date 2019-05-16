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Украина считает, что Крымский мост несет "экономическое удушье" - NYT

21:20 16.05.2019 Источник: Газета.Ru

Стало известно, сколько времени теряют суда, направляющиеся в украинские порты Бердянска и Мариуполя в Азовском море, пишет газета Financial Times.

Задержки судов за год, прошедший с момента открытия 12-километрового Крымского моста, выросли в среднем с семи часов в июне 2018 года до более чем пяти дней в ноябре текущего, говорится в материале. Задержки связывают с двумя причинами: конструкция моста, которая дает право прохода лишь малым судам с максимальной высотой 35 метров и увеличение проверок и задержаний со стороны ВМФ России и береговой охраны.

Например, в прошлом месяце суда, направляющиеся в Мариуполь и Бердянск, по-прежнему сталкивались с 40-часовыми задержками.

Украина и ее западные союзники полагают, что одной из целей строительства Крымского моста, стоимостью $3,7 млрд, было достижение еще одной стратегической цели России: навязать Украине «экономическое удушье» и парализовать коммерческое судоходство в Азовском море.

Конфликт в Азовском море между Москвой и Киевом обострился в ноябре, после задержания украинских моряков и трех кораблей, пытавшихся пересечь Керченский пролив и зайти в море.

Ранее сообщалось, что Крымский мост охраняет спецотряд Росгвардии.  Газета.Ru

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