0
0
76
НОВОСТИ

Московская патриархия заявила в полицию о несанкционированной акции у резиденции патриарха

19:20 16.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московская патриархия подала заявление в полицию после того, как в четверг у резиденции Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве в Чистом переулке был вывешен баннер "Извинись за Екб". Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы патриарха священник Александр Волков.

"[Акция длилась] довольно непродолжительное время, около 16:00 это все произошло. <...> Составлено заявление в правоохранительные органы, которые должны разобраться. <...> Они [участники акции] эту акцию устроили, сняли на какую-то камеру и довольно быстро оттуда уехали", - сказал он.

Комментарием ГУ МВД по Москве ТАСС не располагает.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства храма. Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку, было принято в феврале 2019 года с учетом мнения жителей города и при соблюдении всех необходимых процедур. Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 16.05.2019
Въезд в РФ Далай-ламы не запрещен - Путин
0
129
18:00 16.05.2019
РФ предлагает США заключить документ о невмешательстве в дела друг друга - Рябков
0
169
17:40 16.05.2019
МИД Ирана: Возможности для переговоров с США нет
0
186
17:20 16.05.2019
По вопросу строительства храма в Екатеринбурге Путин предложил опросить жителей
0
205
17:05 16.05.2019
Президент Эстонии заявила, что "сама стояла на линии зла", разделяющей Грузию
0
244
16:50 16.05.2019
Путин предложил провести ревизию правил использования объектов культурного наследия
0
227
16:35 16.05.2019
Отток капитала из России, по предварительной оценке Центробанка, вырос почти в два раза
0
249
16:10 16.05.2019
Сторонники Навального в девятый раз подали документы на регистрацию партии
0
242
15:48 16.05.2019
Первый канал принял решение аннулировать результат финала 6-го сезона проекта «Голос.Дети»
0
264
15:46 16.05.2019
Европол ликвидировал крупную хакерскую группировку
0
262

Возврат к списку