Московская патриархия заявила в полицию о несанкционированной акции у резиденции патриарха

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московская патриархия подала заявление в полицию после того, как в четверг у резиденции Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве в Чистом переулке был вывешен баннер "Извинись за Екб". Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы патриарха священник Александр Волков.

"[Акция длилась] довольно непродолжительное время, около 16:00 это все произошло. <...> Составлено заявление в правоохранительные органы, которые должны разобраться. <...> Они [участники акции] эту акцию устроили, сняли на какую-то камеру и довольно быстро оттуда уехали", - сказал он.



Комментарием ГУ МВД по Москве ТАСС не располагает.



В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства храма. Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку, было принято в феврале 2019 года с учетом мнения жителей города и при соблюдении всех необходимых процедур. Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие.

