Группировка космических аппаратов военного назначения РФ увеличена в 1,5 раза за 6 лет
22:40 16.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин отметил важность российской орбитальной группировки аппаратов двойного назначения для стратегической стабильности и военного паритета.
"От способности эффективно решать в космосе задачи, связанные с обеспечением безопасности, напрямую зависит сохранение стратегической стабильности и военного паритета. За последние шесть лет была проведена большая работа по совершенствованию российской орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения. Ее состав обновлен практически на 80% и увеличен в 1,5 раза", - сказал Путин в четверг на военном совещании в Сочи.
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