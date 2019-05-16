Группировка космических аппаратов военного назначения РФ увеличена в 1,5 раза за 6 лет

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин отметил важность российской орбитальной группировки аппаратов двойного назначения для стратегической стабильности и военного паритета.

"От способности эффективно решать в космосе задачи, связанные с обеспечением безопасности, напрямую зависит сохранение стратегической стабильности и военного паритета. За последние шесть лет была проведена большая работа по совершенствованию российской орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения. Ее состав обновлен практически на 80% и увеличен в 1,5 раза", - сказал Путин в четверг на военном совещании в Сочи.

