0
0
89
НОВОСТИ

Группировка космических аппаратов военного назначения РФ увеличена в 1,5 раза за 6 лет

22:40 16.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин отметил важность российской орбитальной группировки аппаратов двойного назначения для стратегической стабильности и военного паритета.

"От способности эффективно решать в космосе задачи, связанные с обеспечением безопасности, напрямую зависит сохранение стратегической стабильности и военного паритета. За последние шесть лет была проведена большая работа по совершенствованию российской орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения. Ее состав обновлен практически на 80% и увеличен в 1,5 раза", - сказал Путин в четверг на военном совещании в Сочи.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 16.05.2019
Китайский луноход нашел на Луне минералы, богатые железом
0
116
21:20 16.05.2019
Украина считает, что Крымский мост несет "экономическое удушье" - NYT
0
195
20:40 16.05.2019
Строительство храма святой Екатерины остановлено - глава Екатеринбурга
0
201
20:00 16.05.2019
Расходы на страхование космических запусков могут увеличиться почти в 2,5 раза
0
216
19:20 16.05.2019
Московская патриархия заявила в полицию о несанкционированной акции у резиденции патриарха
0
275
18:40 16.05.2019
Въезд в РФ Далай-ламы не запрещен - Путин
0
293
18:00 16.05.2019
РФ предлагает США заключить документ о невмешательстве в дела друг друга - Рябков
0
305
17:40 16.05.2019
МИД Ирана: Возможности для переговоров с США нет
0
314
17:20 16.05.2019
По вопросу строительства храма в Екатеринбурге Путин предложил опросить жителей
0
329
17:05 16.05.2019
Президент Эстонии заявила, что "сама стояла на линии зла", разделяющей Грузию
0
389

Возврат к списку