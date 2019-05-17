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Россия пообещала ответить на расширение санкционного списка США

09:00 17.05.2019 Источник: Эхо Москвы

Россия пообещала ответить на расширение санкционного списка США в рамках действия так называемого «закона Магнитского».

Под ограничения попали пятеро россиян, включая Руслана Геремеева, и чеченский спецотряд быстрого реагирования. Неконструктивными назвали санкции в российском посольстве в США. Это идёт вразрез с позитивным прогнозом переговоров в Сочи, отметили в дипмиссии. Ответ последует, предупредили дипломаты. Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал жёстче. Он расценил внесение спецотряда Терек и лично командира Абузайда Висмурадова в санкционный список как «убедительное свидетельство того, что США боятся маленькой Чечни».

В своём телеграм-канале Кадыров назвал санкции «писульками» и пригрозил тем, кто их ввёл: «Приезжайте в Чечню, мы вам так нарисуем список Магнитского, чтобы запомнили на всю жизнь и ещё внукам рассказывали». Под расширенный вчера США санкционный список по делу Магнитского помимо спецотряда «Терек» попал бывший замкомандующего батальоном «Север» Руслан Геремеев. Его адвокаты семьи Бориса Немцова считают организатором убийства политика.

В списке оказались также Сергей Коссиев, в прошлом начальник карельской колонии, где избивали заключенных, и ещё несколько россиян. Закон, в рамках которого ввели санкции, назван по имени юриста инвестфонда Hermitage Capital, он раскрыл схему хищения из российского бюджета более чем в 5 миллиардов рублей. К ней по версии Магнитского были причастны силовики. Его арестовали осенью 2008-го, спустя год он умер в больнице СИЗО «Матросская тишина».

Санкции по «закону Магнитского» вводят против тех, кто как считают на Западе, причастен к нарушению прав человека и коррупции. Аналогичные списки действуют в Канаде и ещё нескольких странах.  Эхо Москвы

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