В правительстве не поддержали инициативу о введении единого сбора со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах
11:00 17.05.2019 Источник: Известия
В правительстве не поддержали инициативу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о введении единого сбора со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Организация предлагала взимать 20% их стоимости.
В Минкомсвязи выступают против таких кардинальных мер, сказали «Известиям» в ведомстве. В Минпромторге считают целесообразным сохранить действующие правила на рынке ЕврАзЭС — беспошлинный ввоз товаров на сумму до €500 в месяц.
В Аналитическом центре при правительстве подсчитали, что из-за предлагаемого сбора цены на интернет-покупки могли вырасти, а налоговая нагрузка на граждан в общей сложности увеличилась бы на сумму до 121 млрд рублей в год. Известия
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