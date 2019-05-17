Представители администрации Трампа опасаются, что Иран первым нанесет удар по США - WSJ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые представители администрации президента США Дональда Трампа уверены в том, что Иран готовится первым развязать войну с Соединенными Штатами. Об этом сообщила в четверг газета "Уолл-стрит джорнэл".

По данным ее источников, в администрации Трампа расходятся мнения касательно того, как интерпретировать заявления властей в Тегеране о том, что Иран находится на грани полномасштабной конфронтации. Некоторые полагают, что, исходя из данных американской разведки, власти Ирана были уверены в том, что США развяжут полномасштабный военный конфликт, и готовились к ответным мерам. Однако, как подчеркивает газета, среди представителей администрации американского президента также бытует мнение о том, что "Иран планирует или планировал нанести удар первым".



В четверг Трамп выразил надежду на то, что конфликт между США и Ираном не перерастет в войну.



В среду командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами заявил, что Тегеран находится на грани полномасштабной конфронтации с врагом. В воскресенье Салами заявил, что Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо силовые действия.

