Представители администрации Трампа опасаются, что Иран первым нанесет удар по США - WSJ
09:20 17.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Некоторые представители администрации президента США Дональда Трампа уверены в том, что Иран готовится первым развязать войну с Соединенными Штатами. Об этом сообщила в четверг газета "Уолл-стрит джорнэл".
По данным ее источников, в администрации Трампа расходятся мнения касательно того, как интерпретировать заявления властей в Тегеране о том, что Иран находится на грани полномасштабной конфронтации. Некоторые полагают, что, исходя из данных американской разведки, власти Ирана были уверены в том, что США развяжут полномасштабный военный конфликт, и готовились к ответным мерам. Однако, как подчеркивает газета, среди представителей администрации американского президента также бытует мнение о том, что "Иран планирует или планировал нанести удар первым".
В четверг Трамп выразил надежду на то, что конфликт между США и Ираном не перерастет в войну.
В среду командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами заявил, что Тегеран находится на грани полномасштабной конфронтации с врагом. В воскресенье Салами заявил, что Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо силовые действия.
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