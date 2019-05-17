0
0
0
НОВОСТИ

Представители администрации Трампа опасаются, что Иран первым нанесет удар по США - WSJ

09:20 17.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые представители администрации президента США Дональда Трампа уверены в том, что Иран готовится первым развязать войну с Соединенными Штатами. Об этом сообщила в четверг газета "Уолл-стрит джорнэл".

По данным ее источников, в администрации Трампа расходятся мнения касательно того, как интерпретировать заявления властей в Тегеране о том, что Иран находится на грани полномасштабной конфронтации. Некоторые полагают, что, исходя из данных американской разведки, власти Ирана были уверены в том, что США развяжут полномасштабный военный конфликт, и готовились к ответным мерам. Однако, как подчеркивает газета, среди представителей администрации американского президента также бытует мнение о том, что "Иран планирует или планировал нанести удар первым".

В четверг Трамп выразил надежду на то, что конфликт между США и Ираном не перерастет в войну.

В среду командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами заявил, что Тегеран находится на грани полномасштабной конфронтации с врагом. В воскресенье Салами заявил, что Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо силовые действия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 17.05.2019
Пенсионный фонд оцифровал трудовые книжки россиян
0
24
09:05 17.05.2019
Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения-2019"
0
75
09:00 17.05.2019
Россия пообещала ответить на расширение санкционного списка США
0
80
22:40 16.05.2019
Группировка космических аппаратов военного назначения РФ увеличена в 1,5 раза за 6 лет
0
545
22:00 16.05.2019
Китайский луноход нашел на Луне минералы, богатые железом
0
543
21:20 16.05.2019
Украина считает, что Крымский мост несет "экономическое удушье" - NYT
0
681
20:40 16.05.2019
Строительство храма святой Екатерины остановлено - глава Екатеринбурга
0
593
20:00 16.05.2019
Расходы на страхование космических запусков могут увеличиться почти в 2,5 раза
0
569
19:20 16.05.2019
Московская патриархия заявила в полицию о несанкционированной акции у резиденции патриарха
0
647
18:40 16.05.2019
Въезд в РФ Далай-ламы не запрещен - Путин
0
652

Возврат к списку