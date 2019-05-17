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Челси Мэннинг заставляют дать показания на Ассанжа - СМИ

10:05 17.05.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Бывший аналитик военной разведки США Челси Мэннинг снова оказалась в заключении, всего после недели на свободе. Причина - отказ Мэннинг отвечать на вопросы большого жюри - это расширенная коллегия присяжных - по делу WikiLeaks.

Американские законы расценивают отказ от дачи показаний как неуважение к суду, которое, в свою очередь, грозит тюремным заключением. Именно его Мэннинг и получила по решению Энтони Тренги, судьи окружного суда города Александрии, штат Вирджиния.

Более того, через 30 дней Мэннинг придется платить штраф - по 500 долларов в день - если она так и не выступит перед большим жюри. Через 60 дней сумма штрафа вырастет до 1000 долларов в день.

Это редкость - суды в США чаще штрафуют за отказ от показаний компании, а не физических лиц, отмечается в заявлении адвокатов Мэннинг, опубликованном в ее "Твиттере". 

Информатор WIkiLeaks объясняла, что не собирается давать показания, потому что она против засекреченности процесса и самого расследования по делу WikiLeaks. Она также говорила, что еще во время военного трибунала по своему делу в 2010 году рассказала все, что знает.  Русская служба Би-би-си

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