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F-16 под Лос-Анджелесом врезался в склад и застрял в коробках

10:20 17.05.2019 Источник: Lenta.ru

Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.

Самолет врезался в склад недалеко от авиабазы ​​в округе Риверсайд, пробил крышу и остановился среди коробок. После катастрофы начался небольшой пожар, который был потушен автоматической системой пожаротушения здания.

Пилот истребителя успел катапультироваться и благополучно приземлился. На земле 12 человек получили мелкие травмы, госпитализация не потребовалась.

Самолет принадлежит Национальной гвардии штата Южная Дакота. Летчик совершал учебный полет.  Lenta.Ru

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