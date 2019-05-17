Боевики планируют обвинить РФ в применении химоружия в Сирии

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) готовят провокацию с целью обвинить российских военных в применении химического оружия в Сирии. Такие данные получил в ночь на пятницу российский Центр по примирению враждующих сторон.

"Ночью 17 мая сего года в российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии поступила информация о подготовке провокации террористами "Джебхат ан-Нусры" в провинции Идлиб. По словам жителей населенного пункта Серакаб, в районе данного населенного пункта боевики "ан-Нусры" готовят провокацию с использованием отравляющих химических веществ, а также доставленных из других районов Сирии обломков российских авиационных фугасных боеприпасов. Целью провокации является обвинение ВКС России в якобы применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб", - говорится в сообщении Центра.



Имитацию "отравления" сирийцев рядом с осколками боеприпасов планируется снять на видео, чтобы распространить в социальных сетях и западных СМИ, пояснили в Центре. "Полученная Центром по примирению враждующих сторон информация от жителей н. п. Серакаб в ходе проверки получила подтверждение по другому, независимому каналу", - отмечается в сообщении.

