Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения-2019"
09:05 17.05.2019 Источник: НГ-Online
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», по итогам выступления во втором полуфинале прошел в финал. Также в финал прошли исполнители из Швейцарии, Швеции, Норвегии, Дании, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Албании и Азербайджана.
18 мая Лазарев выступит в первой части финального концерта под пятым порядковым номером, сообщается на сайте конкурса.
Вера Цветкова
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