Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения-2019"

09:05 Источник: НГ-Online

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», по итогам выступления во втором полуфинале прошел в финал. Также в финал прошли исполнители из Швейцарии, Швеции, Норвегии, Дании, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Албании и Азербайджана.

18 мая Лазарев выступит в первой части финального концерта под пятым порядковым номером, сообщается на сайте конкурса.

Вера Цветкова