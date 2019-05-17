Глава МИД Германии выступил за то, чтобы Россия осталась в Совете Европы
11:20 17.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас высказался за то, чтобы Россия осталась членом Совета Европы, обладающим всеми правами и обязанностями. Об этом в пятницу сообщила газета "Хандельсблат".
"Россия является частью Совета Европы. Я надеюсь, что на этой встрече мы сможем сделать решающий шаг по этому вопросу", - заявил Маас перед вылетом в Хельсинки на сессию Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).
Предстоящая министерская сессия приурочена к семидесятилетнему юбилею образования организации, главная тема повестки дня - "Современные вызовы будущему Совета Европы". Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на сессии ожидается обсуждение решений, которые касаются вывода Совета Европы из кризиса, который был спровоцирован незаконным лишением прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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