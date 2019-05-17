Американские эсминцы вошли в Персидский залив
11:32 17.05.2019 Источник: Газета.Ru
Американские эсминцы McFaul (DDG-74) и Gonzalez (DDG-66) вошли в Персидский залив, сообщается на сайте Военно-морского института США со ссылкой на представителей Пентагона.
Отмечается, что корабли вошли в Персидский залив через Ормузский пролив.
На сайте подчеркивается, что проход кораблей произошел без каких-либо инцидентов и сопротивления со стороны иранских Военно-морских сил Корпуса Стражей Исламской Революции.
Ранее США заподозрили Иран в переброске ракет в Персидском заливе. Газета.Ru
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