Парламентская коалиция в Верховной раде распалась

12:00 Источник: Эхо Москвы

На Украине распалась парламентская коалиция. Из неё вышла вторая по численности в Верховной Раде фракция «Народный фронт». Это делает невозможным роспуск парламента в ближайший месяц.

О том, что коалиция «Европейская Украина» прекращает работу в Верховной раде 8го созыва объявил председатель парламента Андрей Парубий. Он назвал это печальной новостью. Назвав коалицию хорошей и отметив её работу. До этого руководство фракции Народный фронт объявило о выходе из неё. Среди лидеров партии – бывший украинский премьер Арсений Яценюк и глава МВД Арсен Аваков. Действия Народного фронта, как отмечают аналитики, предотвратили возможный скорый роспуск Верховной рады. Теперь у депутатов есть 30 дней на формирование нового парламентского большинства. Если за этот срок создать коалицию не удастся, президент может объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы в Верховную Раду. Очередные выборы на Украине должны пройти в конце октября, а по закону роспуск парламента менее чем за полгода невозможен. Досрочные выборы «Народному фронту» невыгодны, поскольку у партии низкие рейтинги и неопределённость с форматом участия в них, отмечает агентство УНИАН.

В начале месяца Владимир Зеленский заявил о том, что пока рано говорить о роспуске парламента. Он готов ответить на этот вопрос только после того как станет президентом страны. Верховная Рада вчера назначила дату инаугурации на 20 мая. Эхо Москвы

