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Провокации на незаконных акциях в Екатеринбурге устраивали приезжие - мэр

12:05 17.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Провокации на несанкционированных акциях протеста в Екатеринбурге рядом с местом строительства храма святой Екатерины организовали приезжие, сообщил в пятницу журналистам мэр Александр Высокинский.

"Когда стало очевидно, <…> что это не горожане, было принято решение о создании периметра безопасности по всей территории", - сказал Высокинский.

Ранее сообщалось, что строительство храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга остановлено на время опроса горожан. Его предложил провести президент России Владимир Путин на состоявшемся в четверг заседании медиафорума Общероссийского народного фронта в Сочи. Соцопрос, по словам мэра, займет около 20 дней.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от 2 до 15 суток арестованы 30 участников акций.

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