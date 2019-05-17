Дональд Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

12:20 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией, начиная с 17 мая 2019 года, сообщает Белый дом.

"Президент может отозвать, приостановить или ограничить применение беспошлинного режима, предоставляемого в соответствии с Всеобщей системой преференций (ВСП) в отношении любой развивающейся страны-бенефициара", - отмечается в указе, опубликованном на сайте администрации президента.

