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НОВОСТИ

Дональд Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

12:20 17.05.2019 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией, начиная с 17 мая 2019 года, сообщает Белый дом.

"Президент может отозвать, приостановить или ограничить применение беспошлинного режима, предоставляемого в соответствии с Всеобщей системой преференций (ВСП) в отношении любой развивающейся страны-бенефициара", - отмечается в указе, опубликованном на сайте администрации президента.

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