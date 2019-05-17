Вашингтон запрашивает "непомерно высокую цену" на торговых переговорах с Пекином - СМИ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США запрашивают "непомерно высокую цену", что ведет к эскалации напряженности в отношениях Пекина и Вашингтона по торговым вопросам. Об этом пишет в пятницу в редакционной статье главный печатный орган ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) газета "Жэньминь жибао".

"Американская сторона запрашивает слишком высокую цену, что является прямой причиной эскалации торговых трений между США и КНР", - указывает издание, отмечая, что Вашингтон "постоянно нарушает собственное слово", несмотря на достигнутые за 11 раундов переговоров успехи, а также продолжает наращивать давление. Газета подчеркивает, что ответственность за "серьезные неудачи" в переговорном процессе полностью лежит на американской стороне. В качестве еще одной причины ухудшения торгово-экономических отношений между странами "Жэньминь жибао" называет проводимую Вашингтоном политику, которая основана на стратегии "Америка превыше всего".



"Торговая война оказывает влияние на развитие китайской экономики, однако в общем это влияние является ограниченным и контролируемым. За последний год Китай в условиях давления и противостояния торговой войне продолжал наращивать объемы экспорта и импорта, непрерывно шел процесс оптимизации торговой структуры", - пишет газета, отмечая, что Китай не хочет торговой войны, но и не боится ее.



С 10 мая США в очередной раз повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.



В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тысяч товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.





