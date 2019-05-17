Суд Киева открыл дело о запрете выезда с Украины Порошенко, Парубия и Гройсмана
13:00 17.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Окружной административный суд города Киева открыл дело, которое предполагает запрет на выезд с Украины действующего президента Петра Порошенко, спикера Верховной рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников. Об этом в пятницу проинформировала пресс-служба суда.
"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску к Национальной полиции, Службе безопасности и администрации Государственной пограничной службы о запрете после проведения парламентских и президентских выборов выезда с Украины топ-чиновников", - проинформировала пресс-служба. Последние в деле указаны третьими лицами. "Среди третьих лиц, кроме Порошенко, Парубия и Гройсмана, указано более 50 народных депутатов президентской фракции, более 40 членов правительства, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" [Андрей Коболев], а также судьи Верховного суда и члены ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей - прим. ТАСС). В общем 180 третьих лиц", - уточнили в суде.
Пресс-служба пояснила, что в иске суд просят признать противоправной бездеятельность Национальной полиции Украины и Службы безопасности относительно "непроведения всех мер для обеспечения защиты нацбезопасности и непротиводействия организованной преступности лицами, занимающими политические должности и которые, по мнению истца, могли совершать коррупционные преступления".
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