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РФ будет работать в ПАСЕ только на равных с другими странами условиях - Песков

13:05 17.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва готова к работе в ПАСЕ только на равноправных условиях, в противном случае говорить о сотрудничестве невозможно, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Позиция России была абсолютно исчерпывающая, понятная, она последовательна: Россия заинтересована в работе ПАСЕ, заинтересована в Совете Европы, но эта заинтересованность в прикладном плане может реализовываться только на абсолютно равноправной основе, когда Россия, российская делегация может абсолютно равноправно и полноправно принимать участие в работе всех механизмов", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул: "В ином случае о сотрудничестве говорить вряд ли возможно".

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