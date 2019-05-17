Главы Венгрии и США обсудили альтернативу российскому газу

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Премьер Венгрии обсудил с президентом США альтернативу российскому газу. Виктор Орбан и Дональд Трамп провели в понедельник переговоры в Вашингтоне.

Глава венгерского правительства сообщил, что обсудил с американским лидером совместную добычу газа на румынском участке в Чёрном море. Орбан попросил у Трампа оказать содействие в этом вопросе, передаёт агентство Reuters. Говорит Москва

