Главы Венгрии и США обсудили альтернативу российскому газу
13:20 17.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Премьер Венгрии обсудил с президентом США альтернативу российскому газу. Виктор Орбан и Дональд Трамп провели в понедельник переговоры в Вашингтоне.
Глава венгерского правительства сообщил, что обсудил с американским лидером совместную добычу газа на румынском участке в Чёрном море. Орбан попросил у Трампа оказать содействие в этом вопросе, передаёт агентство Reuters. Говорит Москва
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