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НОВОСТИ

На Тайване впервые в Азии намерены признать однополые браки

13:32 17.05.2019 Источник: РОСБАЛТ

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь объявила о решении парламента признать законными однополые браки. Она крайне позитивно оценила этот шаг, назвав его демонстрацией стремления к демократическим ценностям в Азии.

«Мы сделали большой шаг вперед к настоящему равенству и сделали Тайвань еще лучше», — написала Инвэнь на своей странице в Twitter.

Соответствующий законопроект был принят во втором чтении после одобрения четвертой статьи о регистрации брака  в государственных учреждениях.

Теперь проект закона должен пройти третье слушание. В случае успеха Тайвань станет первым регионом в Азии, который разрешит однополые браки.  Росбалт

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