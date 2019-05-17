На Тайване впервые в Азии намерены признать однополые браки

13:32 Источник: РОСБАЛТ

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь объявила о решении парламента признать законными однополые браки. Она крайне позитивно оценила этот шаг, назвав его демонстрацией стремления к демократическим ценностям в Азии.

«Мы сделали большой шаг вперед к настоящему равенству и сделали Тайвань еще лучше», — написала Инвэнь на своей странице в Twitter.



Соответствующий законопроект был принят во втором чтении после одобрения четвертой статьи о регистрации брака в государственных учреждениях.



Теперь проект закона должен пройти третье слушание. В случае успеха Тайвань станет первым регионом в Азии, который разрешит однополые браки. Росбалт

