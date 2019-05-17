Евросоюз продлил на год санкции против властей Сирии
14:00 17.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз продлил на один год ограничительные меры в отношении властей Сирии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Совета ЕС.
"17 мая 2019 года Совет продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима до 1 июня 2020 года", - отмечается в документе.
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