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В Хельсинки достигнута договоренность о том, что РФ останется в ПАСЕ - глава МИД ФРГ

14:12 17.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Слова министра приводит в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

"Хорошо, что мы достигли договоренности о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее в Совете Европы - в том числе с тем, чтобы миллионы россиян могли добиваться защиты в Европейском суде по правам человека", - отметил Маас.

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