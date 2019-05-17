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Протокол по закону о фейковых новостях составили на главу Совета тейпов Ингушетии

14:32 17.05.2019 Источник: Эхо Москвы

На главу Совета тейпов Ингушетии составили протокол по закону о фейковых новостях. Оно было опубликовано 8 мая. В нем в частности говорится о том, что российские власти требуют от Ингушетии «в короткие сроки» завершить процесс передачи земель республики соседним регионам и, цитата, «таким образом подготовить основание для ликвидации Республики Ингушетия, что в конечном итоге должно привести к исчезновению ингушского народа». Речь шла о землях, которые должны отойти Чечне в соответствии с соглашением о границе, а также о планах властей региона, о которых стало известно Совету тейпов, подписать документ, закрепляющий за Северной Осетией территории, «насильственно отторгнутые» у ингушского народа в 1944 году. Как рассказал Даскиев изданию «МБХ Медиа», эту информацию посчитали недостоверной, поскольку Совет тейпов не предоставил подтверждающее ее бумаги. В связи с этим Даскиева пригласили в Центр «Э» для беседы, оттуда его доставили в МВД, где и составили протокол.

Осенью прошлого года между Ингушетией и Чечней было подписано соглашение о границах, которое вызвало массовые протесты со стороны жителей республики. После мартовских акций было возбуждено уголовное дело, арестовано несколько лидеров ингушской оппозиции.  Эхо Москвы

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